Власти Венгрии обеспокоены строительством в Закарпатье завода Rheinmetall для нужд ВСУ

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Венгерское правительство обеспокоено строительством немецким концерном Rheinmetall в Закарпатской области Украины одного из четырех заводов по производству, ремонту и обслуживанию военной техники для нужд ВСУ. Предполагается, что немецкая компания будет управлять предприятием в партнерстве с украинским государственным оборонным концерном «Укроборонпром», который будет совладельцем завода.

По информации украинских источников, беспокойство Будапешта вызвано заявлениями Москвы, что немецкие оружейные предприятия на Украине будут считаться законной военной целью наравне с заводами украинского ВПК. Между тем, военный завод Rheinmetall строится на расстоянии всего 12 километров от венгерской границы и в непосредственной близости от села Чернотисов в Береговском районе, населенном преимущественно этническими венграми.

Предложения Будапешта перенести завод ближе к райцентру украинской Закарпатской области Мукачево не были приняты Киевом во внимание. Между тем, строящийся в Закарпатье завод Rheinmetall предполагается запустить уже до конца текущего года.

Ранее представитель Rheinmetall Армин Паппергер заявил о запуске первого немецкого оружейного завода на Украине. Предприятие будет производить для ВСУ боевые машины пехоты Lynx. Кроме того, немецкий концерн планирует запустить на Украине производство пороха и боеприпасов, а также предприятие по ремонту военной техники.