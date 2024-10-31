WP считает, что Россия в 2025 году сможет достигнуть своих целей на Украине

По данным газеты, "становится все легче представить перспективу" того, что Украина пойдет на компромисс в переговорах с РФ

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Россия сможет в 2025 году достичь успехов на Украине, если ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжит оставаться такой же "мрачной". С таким утверждением выступила газета The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что украинские войска "отчаянно пытаются удержать линию фронта на востоке, но теряют позиции", так что "перспектива победы" исчезает, а западная поддержка ослабевает. В связи с этим, как пишет газета, "становится все легче представить перспективу" того, что Украина пойдет на компромисс в переговорах с Россией.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал четыре условия для переговоров с Киевом, среди которых вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии и отказ от вступления в НАТО. По его словам, Россия также считает необходимым нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций против РФ.