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ЦАМТО

Алжир впервые продемонстрировал ОТРК "Искандер-Э"

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Комплекс «Искандер-Э»
Комплекс «Искандер-Э».
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 30 октября. Алжир впервые официально продемонстрировал приобретенный в России оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-Э".

Ресурс ORCA Military 28 октября разместил в сети фото пусковых установок 9П78-1 во время подготовки к военному параду, посвященному 70-летию Алжирской революции.

Таким образом, после многих лет спекуляций поставка ОТРК "Искандер-Э" Вооруженным силам Алжира подтверждена.

Напомним, что согласно алжирским публикациям, контракт с Алжиром на закупку ОТРК "Искандер-Э" был заключен в 2013 году. В ходе выставке Dubai Airshow-2017 15 ноября 2017 года официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявил агентству "РИА Новости", что Россия поставила ракетный комплекс "Искандер-Э" в одну из стран из региона Ближнего Востока и Северной Африки, таким образом, подтвердив выполнение контракта.

Считается, что Алжиру в период с 2014 по 2017 год был поставлен один комплекс "Искандер-Э" в составе одной ракетной бригады (по неподтвержденным данным, с 2018 года было поставлено еще три комплекса).

В состав ракетной бригады ОТРК "Искандер-Э" входит 51 машина, включая 12 пусковых установок и 12 транспортно-заряжающих машин.

Экспортный вариант ОТРК "Искандер-Э" оснащается ракетой 9М723Э с максимальной дальностью полета не более 280 км, соответствующей требованиям режима контроля над ракетными технологиями (РКРТ).

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
9М723
9П78-1 СПУ
Искандер
Компании
ФСВТС РФ
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