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ТАСС

Порошенко раскритиковал бюджетную политику Украины и привел в пример РФ

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Петр Порошенко
Петр Порошенко.
Источник изображения: © Jakub Porzycki/ NurPhoto via Getty Images

Экс-президент страны отметил, что армия не является приоритетом для Украины

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал подход Киева к формированию госбюджета, заявив, что армия в нем не является приоритетом для страны, приведя в пример РФ. По его словам, украинские власти отдают предпочтение "прокурорам-инвалидам" - оформлявшим фиктивную инвалидность для уклонения от мобилизации.

Порошенко указал на внимание, которое уделяется армии и военно-промышленному комплексу в новом бюджете России. "А что же с армией, которая противостоит ей? Если вы переведете сумму по среднегодовому курсу доллара, то в 2024 году это было 37 млрд, а в 2025 году - 34 [млрд]. Армия не является приоритетом", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в Киеве отдают предпочтение финансовому обеспечению силовых структур, работников новостного единого марафона, развитию индустриальных парков и прочих проектов общей стоимостью более 100 млрд, однако не уточнив, в какой именно валюте.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект госбюджета на следующий год с дефицитом в 1,6 трлн гривен ($38,6 млрд). Доходы ожидаются на уровне 2 трлн гривен (около $48 млрд), расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд). Расходы на оборону, по его словам, вырастут минимум до 2,22 трлн гривен ($53,6 млрд).

В октябре на Украине разгорелся скандал с фальшивыми свидетельствами об инвалидности областных прокуроров и ряда их подчиненных. В частности, незаконно инвалидность оформили себе прокуроры Ровненской, Тернопольской, Харьковской и Черкасской областных прокуратур, а также руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Все они также получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда. На этом фоне 22 октября генпрокурор страны Андрей Костин подал в отставку. Через неделю Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о получении согласия парламента на увольнение генпрокурора. 29 октября парламент согласовал отставку Костина. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Костин Андрей
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