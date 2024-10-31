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ТАСС

NYT: США готовятся к возможной войне с КНР, изучая опыт украинского конфликта

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Применение FPV-дронов в ходе СВО приводит к перевороту в мышлении армии США
Применение FPV-дронов в ходе СВО приводит к перевороту в мышлении армии США.
Источник изображения: @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

Вероятность американо-китайской войны увеличивается, отметила газета

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Армия США готовится к возможной войне с Китаем, изучая опыт украинского конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как пишет издание, вероятность войны США с Китаем увеличивается. Газета подчеркивает, что на данный момент американская армия большая и неповоротливая. К тому же в последние два десятилетия она в первую очередь участвовала в конфликтах на Ближнем Востоке. Однако в отличие от ближневосточных противников США у Китая есть спутники, благодаря которым китайская армия может успешно следить за формированиями потенциального противника.

NYT пишет, что кандидаты на пост президента США республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис по-разному будут подходить к украинскому конфликту. Однако оба будут наращивать усилия по подготовке к возможной войне с Китаем. Подготовке к возможному конфликту на Тихом океане были посвящены учения, которые проводились на Гавайях, сообщает газета. Во время них американские войска в том числе изучали боевые действия в зоне украинского конфликта. Например, они активно отрабатывали взаимодействие малых диверсионных групп и использование средств связи так,чтобы противник не мог перехватить переговоры.

Как утверждает газета, узел противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе упирается в проблему Тайваня. Военные эксперты считают маловероятным успешную оборону острова без помощи американской армии. Однако американские политики опасаются, что если США не будут поддерживать Тайвань, то не смогут сохранить свое господство, пишет издание.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. Общая сумма военных поставок США Тайваню за несколько лет, по оценке МИД КНР, превысила $70 млрд. 

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