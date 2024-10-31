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ТАСС

США намерены привести Космические силы в полную боеготовность к 2026 году

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В случае необходимости Космические силы США будут наносить удары по противнику, используя орбитальное оружие. Иллюстрация с сайта www.nasa.gov
В случае необходимости Космические силы США будут наносить удары по противнику, используя орбитальное оружие. Иллюстрация с сайта www.nasa.gov.

По словам директора офиса интеграции космических систем командования этого вида войск Клэр Леон, в частности, необходимо оптимизировать системы управления

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Космические силы США работают над устранением имеющихся у них недостатков, чтобы достичь полной боевой готовности к 2026 году. Об этом сообщила на конференции в Лос-Анджелесе директор офиса интеграции космических систем командования этого вида войск Клэр Леон.

"Необходимо обеспечить готовность к борьбе за оспариваемое космическое пространство к 2026 году и иметь [необходимое число] людей, [отлаженные] процессы, инструменты, доктрину <…>, чтобы мы могли действовать эффективно", - приводит ее слова еженедельник Defense News.

Леон пояснила, что американским Космическим силам предстоит оптимизировать системы управления, а также отладить взаимодействие с Агентством по противоракетной обороне США и Национальным управлением военно-космической разведки, которые также отвечают за оборону в космическом пространстве. Для решения этих задач, вероятно, придется отложить реализацию менее приоритетных проектов, добавила она.

Как ранее отметил программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов, США взяли курс на милитаризацию космоса и закрепили это в своей военной доктрине. По его оценке, это может свидетельствовать о подготовке к войне в космическом пространстве, которую сам Вашингтон и планирует развязать. 

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Россия
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