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В Китае выбрали разработчиков космических грузовиков

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Фото: CMSA
Фото: CMSA.

SpaceNews: в Китае выбрали разработчиков космических грузовиков

Китайское агентство по пилотируемым космическим полетам выбрало две организации для создания грузовых космических кораблей, предназначенных для снабжения околоземной орбитальной станции. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Первый из разработчиков — Академия инноваций микроспутников Китайской академии наук — разрабатывает корабль Qingzhou. Вторая — Институт проектирования самолетов Чэнду Китайской корпорации авиационной промышленности — работает над аппаратом Haolong. Оба корабля должны иметь возможность доставлять на околоземную орбиту не менее 1800 килограммов полезных грузов и утилизировать при возвращении обратно не менее 2000 килограммов.

Издание отмечает, что китайская сторона стремится повторить американский подход, когда НАСА выбрало частные компании для осуществления грузовых миссий к Международной космической станции.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что китайский пилотируемый корабль Shenzhou-19 с тремя тайконавтами на борту успешно пристыковался к китайской околоземной орбитальной станции Tiangong.

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Страны
Китай
США
Компании
NASA
Проекты
Шэньчжоу
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