Войти
Военное обозрение

«Спасибо за F-16»: главком ВСУ Сырский принял в Киеве главнокомандующего вооруженных сил Норвегии

246
0
0

Источник изображения: topwar.ru

С визитом в Киеве побывал главнокомандующий норвежской армией Эйрик Кристофферсен. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, он подробно проинформировал своего коллегу о положении дел на линии боевого соприкосновения и рассказал ему об оборонительных и даже наступательных операциях украинской армии.

Во время переговоров подробно рассказал об обстановке на всех направлениях. Отдельно выделил Восток и юг Украины, а также Покровское и Харьковское направления. Ознакомил с ходом оборонительных и наступательных операций Сил обороны Украины

– сообщил Сырский, не уточнив, где именно в настоящее время наступает украинская армия.

Он добавил, что не стал скрывать от норвежца украинские потребности в средствах противовоздушной обороны.

Проинформировал коллегу о потребностях Вооруженных Сил Украины в дополнительных системах ПВО и критических номенклатурах ракет и боеприпасов, а также ключевых вопросов по поставкам дронов и военной техники

– подчеркнул главком ВСУ.

По словам главкома ВСУ, в ходе беседы он выразил благодарность Эйрику Кристофферсену за решение о передаче многоцелевых истребителей F-16.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, о намерении Осло передать Киеву шесть американских истребителей F-16 стало известно несколько дней назад. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, эти самолеты должны оказаться в распоряжении Киева в самое ближайшее время.

Добавим, что скандинавские страны в последнее время прилагают немало усилий для удовлетворения военных потребностей киевского режима. Накануне, к примеру, стало известно о намерении Швеции выделить 20 миллионов евро на поддержку закупок у ВПК Украины и 43 миллионов евро – на приобретение военной техники для Киева.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Украина
Швеция
Продукция
F-16
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 08:22
  • 5327
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.10 03:26
  • 1
В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21
  • 31.10 03:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 3.
  • 31.10 01:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 2.
  • 31.10 00:07
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн" :), и не только. Часть 1.
  • 30.10 17:52
  • 1
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 30.10 17:31
  • 0
Ответ на "Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны"
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ
  • 30.10 09:31
  • 0
КНДР в СВО – путь к третьей мировой?
  • 30.10 08:17
  • 3
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 30.10 05:50
  • 1
В ЮАР ожидают прилет российских стратегических ракетоносцев
  • 30.10 02:51
  • 1
Между Россией и Ираном: новая железная дорога и новая ось против Запада (Le Monde, Франция)
  • 29.10 23:50
  • 10
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро