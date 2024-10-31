«Спасибо за F-16»: главком ВСУ Сырский принял в Киеве главнокомандующего вооруженных сил Норвегии

Источник изображения: topwar.ru

С визитом в Киеве побывал главнокомандующий норвежской армией Эйрик Кристофферсен. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, он подробно проинформировал своего коллегу о положении дел на линии боевого соприкосновения и рассказал ему об оборонительных и даже наступательных операциях украинской армии.

Во время переговоров подробно рассказал об обстановке на всех направлениях. Отдельно выделил Восток и юг Украины, а также Покровское и Харьковское направления. Ознакомил с ходом оборонительных и наступательных операций Сил обороны Украины

– сообщил Сырский, не уточнив, где именно в настоящее время наступает украинская армия.

Он добавил, что не стал скрывать от норвежца украинские потребности в средствах противовоздушной обороны.

Проинформировал коллегу о потребностях Вооруженных Сил Украины в дополнительных системах ПВО и критических номенклатурах ракет и боеприпасов, а также ключевых вопросов по поставкам дронов и военной техники

– подчеркнул главком ВСУ.

По словам главкома ВСУ, в ходе беседы он выразил благодарность Эйрику Кристофферсену за решение о передаче многоцелевых истребителей F-16.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, о намерении Осло передать Киеву шесть американских истребителей F-16 стало известно несколько дней назад. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, эти самолеты должны оказаться в распоряжении Киева в самое ближайшее время.

Добавим, что скандинавские страны в последнее время прилагают немало усилий для удовлетворения военных потребностей киевского режима. Накануне, к примеру, стало известно о намерении Швеции выделить 20 миллионов евро на поддержку закупок у ВПК Украины и 43 миллионов евро – на приобретение военной техники для Киева.