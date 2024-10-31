Пентагон разработал уточнённый план стимулирования американского ОПК для сдерживания Китая

Источник изображения: topwar.ru

В Соединенных Штатах есть проблемы с производством вооружений и их запасами. Это вызывает беспокойство в Минобороны США, так как в случае конфликта с Пекином, имеющим более крупные производственные мощности, у американцев возникнут еще большие трудности.

Поэтому Пентагон разработал уточненный план стимулирования американского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для сдерживания Китая.

В документе отмечается, что проблемы были выявлены в ходе предоставления военной помощи Украине, которая в определенной степени также является причиной возникших трудностей.

Источник изображения: topwar.ru

Материальная поддержка Украины со стороны США выявила проблемы в поддержании, восстановлении и увеличении производства запасов боеприпасов

- говорится в тексте опубликованного плана.

В нем с тревогой отмечается, что неспособность американской оборонной промышленности поддерживать и наращивать запасы оружия и боеприпасов ставит под угрозу боеспособность Вооруженных сил Соединенных Штатов. Поэтому Пентагон призывает американский ОПК расширять производственные мощности на территории страны.

В нынешнем виде план включает в себя ряд приоритетных направлений: от сдерживания конфликта с Китаем до укрепления хрупких цепочек поставок. И первая из этих двух упомянутых целей, которая является самой важной, в значительной степени будет зависеть от способности американцев производить больше подводных лодок и боеприпасов.