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Военное обозрение

Посол России в Багдаде: США не дают Ираку возможности закупить российские зенитные системы

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты не дают Ираку обновить собственную систему ПВО/ПРО с помощью современных российских зенитных комплексов. Об этом заявил посол России в Багдаде Эльбрус Кутрашев.

Ирак был готов закупить российские системы ПВО, средства у страны на это имеются, но против выступили американцы. Воспротивиться этому решению Багдад не смог, оставшись без зенитных систем С-400. Однако этот вопрос с повестки дня не снят, иракцы до сих пор не отказались от планов закупить российские ЗРС. Осталось только окончательно избавиться от американской излишней опеки.

Мог бы Ирак закупить такие системы у нас? Конечно, мог бы, и есть для этого средства. Но есть при этом не сильно скрываемое американское вето на такого рода вещи. Преодолеть его иракцам трудно,

— приводят «Известия» слова российского дипломата.

Ирак действительно планировал закупить полковой комплект российской ЗРС С-400 «Триумф», в 2020 году даже были проведены предварительные переговоры и сделку считали практически заключенной. Но вмешались американцы, запретившие Ираку закупать российские системы ПВО, угрожая прекращением поддержки. Вместе с тем США перебросили в страну некоторое количество ЗРК Patriot, тем самым временно сняв вопрос усиления ПВО. Но эти системы американские и уйдут вместе с выводимыми войсками, снова поставив Ирак перед вопросом необходимости закупки зенитных комплексов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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