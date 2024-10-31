Сообщается о пожаре на крупнейшей британской верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс, производящей атомные подлодки

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Верфи крупнейшей британской оружейной компании BAE Systems загорелись в городе Барроу-ин-Фернесс. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию графства Камбрия.

Сильный пожар произошел на крупнейшей верфи BAE Systems, где строятся британские атомные подводные лодки типа Dreadnought. Сколько субмарин находятся в данный момент на верфи, неизвестно, но полиция заявляет, что угрозы ядерного заражения нет. Но при этом посоветовали населению плотно закрыть двери и окна и не выходить на улицу. На всякий случай, как говорится.

Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс (...) Ядерная угроза отсутствует,

— говорится в сообщении полиции.

На данный момент известно, что предварительной причиной возгорания стал кондиционер в одном из зданий. Имеются двое пострадавших, подробностей о состоянии нет, их доставили в ближайшую больницу.

Стоит отметить, что это не первый инцидент в этом году с предприятиями BAE Systems, в апреле в Уэльсе на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв. За день до этого сильный пожар вспыхнул на предприятии американской компании General Dynamics в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, где производились артиллерийские и минометные снаряды. Оба предприятия работали, в том числе и на Украину.