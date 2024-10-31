Источник изображения: topwar.ru

Группировка войск «Север» при поддержке спецназа «Ахмат» продолжает очищать российскую землю в Курской области от оккупантов. Зеленский с потерями не считается, он отдал приказ главкому ВСУ Сырскому любой ценой удерживать хоть какой-нибудь плацдарм в курском приграничье как минимум до объявления итогов президентских выборов в США, что должно состояться уже 6 ноября.

С этой целью через Сумскую область противник постоянно перебрасывает резервы, которые выявляются и активно уничтожаются в основном ВКС РФ еще на подходе или в местах временного размещения, и даже пытается контратаковать. Правда, в последнее время атаки ВСУ в курском приграничье в основном направлены на попытки выхода из окружений и деблокирования попавших в «клещи» отрядов. Российская разведка плотно контролирует все передвижения противника, при обнаружении таковых в ход идут все доступные средства поражения.

Передвижение и закрепление на рубежах ВСУ осложняет испортившаяся осенняя погода. Теперь техника может передвигаться только по асфальтированным дорогам, которые находятся под постоянным наблюдением аэроразведки ВС РФ.

Так российские разведчики засекли колонну бронетехники ВСУ и грузовик с боеприпасами в ходе подготовки к атаке наших позиций в Суджанском районе Курской области. После этого спецназ ВС РФ нанес удар по противнику, который в силу распутицы вынужден передвигаться по трассе. В сети показаны кадры уничтожения техники врага операторами БПЛА спецназа российской армии.

Источник изображения: topwar.ru

Для ударов были применены FPV дроны-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» («КВН») на оптоволокне. Проводное управление делает эти беспилотники абсолютно неуязвимыми для защиты средствами радиоэлектронной борьбы. Данные дроны менее зависимы и от погодных условий. Используются они и для сбросов боезарядов на позиции врага.

Источник изображения: topwar.ru

Судя по кадрам объективного контроля, в ходе этой атаки главной целью наших «дроноводов» был как раз грузовик с БК. В результате точного удара «КВН» боезапас взлетел на воздух, вспыхнуло мощное пламя. Впрочем, есть точные прилеты и по остальной бронетехнике врага.

Источник изображения: topwar.ru

Впервые о БПЛА с управлением через оптоволоконный кабель «Военное обозрение» писало в конце августа этого года. Тогда наши военные начали применять данные беспилотники, в том числе и «Князь Вандал Новгородский», на Донецком фронте и как раз в Курской области, где «КВН» используются с первых дней вторжения врага в российский регион. Через несколько дней после начала вражеской атаки в открытый доступ попали первые материалы о применении новых «Князей».