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Военное обозрение

Израиль во время ракетной атаки 26 октября нанес удар по космическому центру в иранской провинции Семнан

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Источник изображения: topwar.ru

Авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по космическому центру «Шахруд», который расположен в иранской провинции Семнан. Об этом информирует американская газета The New York Times. В публикации отмечается, что это произошло во время так называемого ответного удара Израиля по Ирану 26 октября.

Ракетная атака Израиля по Ирану была ограниченной по масштабу, но весьма эффективной

– рассказал изданию научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц.

Источник изображения: topwar.ru

Эксперты проанализировали спутниковые снимки частной компании Planet Labs и пришли к выводу, что космический центр в провинции «Шахруд», который находится под управлением КСИР Ирана, получил серьезные повреждения.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Этот объект использовался для создания твердотопливных ракетных двигателей, которые могут применяться в космических технологиях, но также широко используются в баллистических ракетах

– подчеркнул Фабиан Хинц.

Он уточнил, что в ходе удара было уничтожено центральное здание центра, которое было связано с производством ракет на твёрдом топливе.

В публикации также приведены оценки других экспертов, которые соглашаются с выводами Фабиана Хинца.

Конструкция объекта позволяет предположить, что он использовался для производства твердотопливных ракет для боеприпасов

– подчеркнул старший научный сотрудник по анализу изображений в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джозеф Бермудес.

Напомним, ранее американские СМИ распространили информацию, согласно которой Израиль незадолго до удара по Ирану 26 октября через третьи страны предупредил Исламскую Республику о готовящейся атаке, потребовав не отвечать на нее.

В свою очередь некоторые ближневосточные издания сообщили, что Иран также через третьи страны уведомил Тель-Авив о том, что его условия приняты.

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Израиль
Иран
США
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