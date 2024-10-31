Израиль во время ракетной атаки 26 октября нанес удар по космическому центру в иранской провинции Семнан

Источник изображения: topwar.ru
Авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по космическому центру «Шахруд», который расположен в иранской провинции Семнан. Об этом информирует американская газета The New York Times. В публикации отмечается, что это произошло во время так называемого ответного удара Израиля по Ирану 26 октября.
– рассказал изданию научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц.
Источник изображения: topwar.ru
Эксперты проанализировали спутниковые снимки частной компании Planet Labs и пришли к выводу, что космический центр в провинции «Шахруд», который находится под управлением КСИР Ирана, получил серьезные повреждения.
Источник изображения: topwar.ru
Источник изображения: topwar.ru
– подчеркнул Фабиан Хинц.
Он уточнил, что в ходе удара было уничтожено центральное здание центра, которое было связано с производством ракет на твёрдом топливе.
В публикации также приведены оценки других экспертов, которые соглашаются с выводами Фабиана Хинца.
– подчеркнул старший научный сотрудник по анализу изображений в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джозеф Бермудес.
Напомним, ранее американские СМИ распространили информацию, согласно которой Израиль незадолго до удара по Ирану 26 октября через третьи страны предупредил Исламскую Республику о готовящейся атаке, потребовав не отвечать на нее.
В свою очередь некоторые ближневосточные издания сообщили, что Иран также через третьи страны уведомил Тель-Авив о том, что его условия приняты.