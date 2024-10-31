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Военное обозрение

Финская армия получит отечественные модульные самоходные миномётные установки TREMOS калибра 120 мм

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Источник изображения: topwar.ru

Силы обороны Финляндии объявили о подписании очередного контракта с местной оборонной компанией Patria. В результате финская армия получит отечественные модульные самоходные минометные установки TREMOS калибра 120 мм.

Первая предсерийная партия данного вооружения поступит в войска в следующем году.

Суть данной системы заключается в том, что стандартный тяжелый миномет монтируется на модульную платформу, которая затем устанавливается на военный грузовик. Могут использоваться как существующие, так и перспективные минометы, а также уже стоящие на вооружении системы управления огнем. Благодаря своему интегрированному модулю, системы могут устанавливаться на различные транспортные средства.

Источник изображения: topwar.ru

Исполнительный вице-президент компании в ее финском подразделении Юсси Ярвинен отметил, что, создав новую систему вооружения, Patria в сотрудничестве с финскими военными повысила мобильность тяжелых минометов. Он сообщил, что в данной разработке был применен многолетний опыт создания различного вооружения. В первую очередь, речь идет о минометных системах Patria AMOS и Patria NEMO, на основе которых разработали TREMOS.

Вероятно, новое вооружение будет не только поставляться Силам обороны Финляндии, но и экспортироваться, так как вчера оно было представлено на конференции Future Mortar Systems в Лондоне.

Компания Patria на 50,1 процента принадлежит финскому правительству и на 49,9 процента – концерну Kongsberg из Норвегии.

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Страны
Норвегия
Финляндия
Компании
Kongsberg
Patria
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