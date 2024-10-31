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Военное обозрение

Первый построенный для ТОФ «Каракурт» прибыл на сдаточную базу во Владивостоке

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Источник изображения: topwar.ru

Первый построенный на Амурском судостроительном заводе для ТОФ малый ракетный корабль «Ржев» проекта 22800 «Каракурт» прибыл на сдаточную базу во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

МРК «Ржев» завершил трехнедельный переход из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток, преодолев 750 морских миль, правда, буксировкой. Достроечную стенку «Амурского ССЗ» корабль покинул 8 октября и 29 октября пришвартовался у пирса сдаточной базы завода во Владивостоке.

Кораблю предстоит достройка и проведение всех необходимых испытаний перед передачей в состав Тихоокеанского флота, сроки которой еще не определены. Ранее предполагалось, что произойдет она до конца этого года. Всего ТОФ получит четыре «Каракурта».

Источник изображения: topwar.ru

«Ржев» был заложен 1 июля 2019 года, в один день с аналогичным кораблем под названием «Удомля», они и были спущены на воду в один день — 27 сентября 2023 года. Еще два МРК под названием «Уссурийск» и «Павловск» пока находятся на этапе стапельной сборки.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр «Каракурт») — российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.

Основные характеристики: длина — 67 метров, ширина — 11 метров, осадка — 4 метра, водоизмещение — около 800 тонн, дальность плавания — до 2500 миль, автономность — 15 суток. Основное вооружение — одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК «Калибр», одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК «Панцирь-М», две 14,5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
УКСК
Компании
АСЗ
Проекты
22800 МРК
ТОФ
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