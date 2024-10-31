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ЦАМТО

Министр обороны Эстонии Певкур не исключил закупки беспилотников, произведенных на Украине

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Ханно Певкур
Ханно Певкур.
Источник изображения: static9.tgcnt.ru

ЦАМТО, 30 октября. Эстония не исключает закупку беспилотников на Украине, украинские компании смогут участвовать в соответствующих тендерах.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

"Качество дронов на Украине очень хорошее. Там производятся различные модели, и мы продолжаем работу в этом направлении. Если мы объявим тендер, то он будет открыт и для украинских предприятий. То есть мы сможем увидеть предложения как от украинских производителей, так и от эстонских и западных", – приводит слова Х.Певкура телерадиовещательная компания ERR.

Как напоминает агентство, в сентябре министр заявлял, что Эстония рассматривает возможность закупки у Украины боеприпасов: некоторые их типы, по его словам, обойдутся стране в пять раз дешевле западных аналогов.

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