В Румынию прибыли три истребителя F-16, приобретенные из состава ВВС Норвегии

ЦАМТО, 30 октября. Очередная партия из трех прошедших восстановление истребителей F-16, приобретенных из состава ВВС Норвегии, совершила посадку на 71-й авиабазе "Генерал Эманоил Ионеску" в Кампиа-Турзи.

Как сообщило Министерство национальной обороны Румынии, это четвертая партия из трех самолетов F-16, полученная от Норвегии вместе с соответствующим пакетом оборудования и услуг. Самолеты войдут в боевой состав размещенной на авиабазе 48-й истребительной эскадрильи ВВС Румынии.

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году МНО Румынии подписало контракт на поставку для замены устаревших МиГ-21 первых 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии. Самолеты были получены с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. В декабре 2019 года был подписан контракт стоимостью 130 млн. евро на поставку пяти дополнительных истребителей. Они были поставлены с августа 2020 года по март 2021 года.

В ноябре 2022 года Министерство национальной обороны Румынии заключило с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) контракт на закупку 32 выведенных из состава ВВС Норвегии истребителей F-16 в конфигурации M6.5.2. Стоимость подписанного соглашения составила 388 млн. евро. Продажа была одобрена правительствами Норвегии и США.

Контракт также предусматривает закупку запасных двигателей, запчастей, предоставление логистической поддержки и услуг обучения персонала (эти поставки и услуги обеспечиваются США). Истребители будут доставлены в Румынию в рабочем состоянии с ресурсом, который позволит ВВС Румынии эксплуатировать их не менее 10 лет в период перехода на самолеты 5-го поколения.

28 ноября 2023 года в Норвегии состоялась официальная церемония передачи МО Румынии первого истребителя F-16. Первая партия из трех самолетов (с.н. 1624, 1632, 1645) совершила перелет с авиабазы "Рюгге" ВВС Норвегии на 86-ю авиабазу "Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ" в Борче 30 ноября 2023 года.

Как планируется, все приобретенные в Норвегии самолеты будут поставлены к 2025 году.