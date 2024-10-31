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ЦАМТО

ОАК реализовала третий этап создания ПО для управления жизненным циклом изделий

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Четыре модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М в новом цеху Казанского авиационного завода (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"). Представлены два модернизированных д
Четыре модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М в новом цеху Казанского авиационного завода (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"). Представлены два модернизированных до уровня Ту-160М строевых стратегических бомбардировщика с серийными номерами 8-01 (бортовой номер "06 красный", регистрационный номер RF-94105, название "Илья Муромец") и 8-02 (бортовой номер "07 красный", регистрационный номер RF-94106, название "Александр Молодчий") и два бомбардировщика Ту-160М новой постройки с серийными номерами 9-02 (бортовой номер "22 красный") и 9-03 (бортовой номер "23 красный"). Казань, 21.02.2024.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 30 октября. Реализован третий этап проекта "Внедрение единой информационной среды ПАО "ОАК" для управления процессами разработки изделий АТ на основе подходов и методов системной инженерии и управления их жизненным циклом".

По поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина на базе ОАК летом 2022 года был создан Индустриальный центр компетенций (ИЦК) "Авиастроение".

По итогам экспертной оценки представленных в ИЦК "Авиастроение" проектов по импортозамещению правительство утвердило инициативу по созданию отраслевой PLM-среды (Product Lifecycle Management, программное обеспечение по управлению жизненным циклом изделий), включив этот проект в перечень особо значимых с финансированием в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Оператор мер поддержки, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), в апреле 2023 года признал заявку ОАК победителем конкурсного отбора. Разработка единой информационной среды ОАК по управлению жизненным циклом изделий авиационной техники является критически важной для отрасли.

Инициатива обеспечит повышение эффективности опытно-конструкторских работ, организацию цифрового научно-технического сопровождения всех этапов жизненного цикла изделий, способствует переходу к единой индустриальной производственной модели и достижению технологического суверенитета отрасли.

Проект реализуется несколькими подразделениями и дочерними компаниями ОАК, а именно ПАО "Яковлев" и ПАО "Ил", с дочерними компаниями заключены договоры на выполнение составной части работ.

Реализация проекта проводится при поддержке РФРИТ. В ходе выполнения третьего этапа проекта, который, по сути, является началом рабочего проектирования отраслевого PLM-решения:

- начата адаптация отечественной PLM-платформы под особенности подразделений и предприятий ОАК, вовлеченных в проект;

- исполнителем проекта ведется доработка отечественной PLM-платформы по требованиям предприятий отрасли, сформированным на первом и втором этапах;

- разработаны и выпущены документы третьего этапа проекта в количестве 7 шт.;

- АО "Туполев" добавлен в контур проекта как еще одна площадка внедрения.

Реализация проекта включает в себя 6 этапов.

Решение полностью основано на использовании отечественных программных продуктов. Программные решения класса PLM предназначены для сквозного управления продуктом на всех стадиях его жизненного цикла: от идеи/дизайна, автоматизированного проектирования, управления цепочкой поставок и производством до вывода на рынок, продаж и обслуживания.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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