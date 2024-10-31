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ТАСС

СМИ: министр энергетики Швейцарии поддержал Трампа из-за его позиции по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп
Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп.
Источник изображения: © REUTERS/ Shannon Stapleton

Альберт Рёшти считает, что республиканец с большей вероятностью добьется установления мира на Украине

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Член Федерального совета (правительства) Швейцарии, министр охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Альберт Рёшти стал предметом активных обсуждений в местных СМИ после того, как поддержал кандидатуру Дональда Трампа в качестве следующего президента США из-за его стремления положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger.

По ее информации, отвечая на вопрос, кому бы он отдал предпочтение на президентских выборах в США на мероприятии в Базеле в понедельник, Рёшти преподнес публике "сюрприз в виде сенсационного заявления". "Лично я больше склоняюсь к Трампу", - заявил он, отметив, что верит в то, что республиканец с большей вероятностью добьется установления мира на Украине, чем его конкуренты.

"Он единственный президент, который четыре года (срок президентских полномочий в США - прим. ТАСС) не вел Америку к войне", - пояснил Рёшти. "Война в Украине не может больше продолжаться", - добавил министр.

Рёшти - один из семи членов Федерального совета конфедерации. Он представляет в парламенте крупнейшую политическую силу в стране - Швейцарскую народную партию, которую возглавлял в период с 2016 год по 2020 год. Tages-Anzeiger со ссылкой на результаты опроса цюрихского исследовательского института Sotomo указывает, что позицию политика касательно Трампа разделяют 40% его однопартийцев, за конкурента от Демпартии, нынешнего вице-президента США Камалу Харрис выступают 31% опрошенных. Остальные 29% предпочитают другого кандидата.

Издание отмечает, что публичное высказывание Рёшти привлекло внимание по дипломатическим причинам. Так, в стране действует неписаный закон, согласно которому члены швейцарского правительства должны проявлять крайнюю сдержанность и нейтралитет, делая заявления по поводу международных выборов, утверждает газета.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что демократов на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис. Делегаты съезда Демократической партии в Чикаго официально утвердили ее кандидатом в президенты. 

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