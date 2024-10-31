Оппозиция в Сеуле грозит импичментом главе МО в случае отправки военных на Украину

Это произойдет, если правительство отправит солдат без согласия парламента, отметило агентство Yonhap

СЕУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Ведущая оппозиционная Демократическая партия Республики Корея "Тобуро" заявила, что может инициировать импичмент главы Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хёна в случае отправки даже одного южнокорейского военного специалиста на Украину без согласия парламента. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Статья 60 конституции гласит, что Национальное собрание дает согласие на развертывание вооруженных сил за рубежом. Отправка даже одного человека считается развертыванием за рубежом, - сказал депутат Ким Бён Чжу. - Если правительство отправит военных на Украину без согласия парламента, Демократическая партия примет различные меры, включая импичмент министра обороны".

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в правительстве и разведке сообщали, что Республика Корея якобы рассматривала возможность отправить на Украину военных специалистов. По мнению Ким Бён Чжу, правительство специально использует термин "группа наблюдателей", чтобы избежать необходимости получить согласие парламента.