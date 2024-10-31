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ТАСС

Сеул не рассматривает прямые поставки Киеву снарядов 155 мм

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155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства
155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства.
Источник изображения: @parksunhaaa

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль ранее заявил, что страна может пересмотреть отказ от поставок летального вооружения на Украину "с более гибких позиций"

СЕУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Республика Корея не рассматривает вариант с прямой поставкой артиллерийских снарядов 155 мм на Украину. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

24 октября президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пересмотреть отказ от поставок летального вооружения на Украину "с более гибких позиций". Южнокорейские СМИ считали более вероятными "косвенные поставки" США или другим странам, а не прямой экспорт боеприпасов на Украину. Под "косвенными" понимаются поставки в страны, оказывающие помощь Украине.

В Москве указывали, что передача летального вооружения Украине приведет к разрушению двусторонних отношений с Республикой Корея. 

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