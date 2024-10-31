На крупнейшей британской верфи произошел пожар

В среду, 30 октября, начался пожар на судостроительном комплексе крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Камбрии, ядерная угроза отсутствует.

"Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс, где, в частности, производятся атомные подлодки. Ядерная угроза отсутствует", – заявили в органах правопорядка.

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В то же время живущим поблизости рекомендовали оставаться в помещениях и держать двери и окна закрытыми. Двух человек доставили в больницу.

По данным газеты Mirror, это не первый подобный инцидент за последнее время: в апреле взрыв прогремел на заводе по производству компонентов для боеприпасов BAE Systems в Уэльсе.

Газета Financial Times писала, что на фоне спроса со стороны Киева и подписания новых контрактов, в частности, с правительством Великобритании по производству атомных подводных лодок и боевых машин, суммарная стоимость заказов BAE Systems достигла рекордного показателя в 69,8 млрд фунтов стерлингов (около 87 млрд долларов).

На верфи в Барроу-ин-Фернесс в интересах Королевского военно-морского флота строятся многоцелевые атомные подлодки класса "Астьют". Также там проходят обслуживание стратегические АПЛ типа "Вэнгард".