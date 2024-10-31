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"Ростех" начал поставки маскировочных комплектов для "Тосочек"

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Тяжелая огнеметная система
Тяжелая огнеметная система.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

"Ростех" начал поставки радиопоглощающих комплектов для ТОС-2 "Тосочка"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки маскировочных радиопоглощающих комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка", которые позволяют скрывать технику, в том числе во время боевого применения, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал поставки маскировочных радиопоглощающих комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2. Покрытие позволяет скрыть технику от обнаружения в оптическом и ближнем ИК-диапазоне, а также наведения на нее высокоточного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основу новой маскировки составляют специальная радиопоглощающая ткань и панели с маскировочным материалом, которые закрепляются на броне и не мешают движению.

"Это позволяет скрывать орудие от обнаружения не только при стоянке, но и на марше, а также во время боевого применения", - уточнили в госкорпорации.

Новый материал поглощает излучение в оптическом и ближнем ИК-диапазоне, что позволяет эффективно противодействовать современным системам наведения, а также обнаружению тепловизорами и другими приборами.

Кроме того, как рассказали в "Росэлектронике", конструкция покрытия позволяет смывать водой грунт и пыль, попадающие на его поверхность в процессе эксплуатации. Благодаря этому использовать маскировку можно в непрерывном режиме.

Первые комплекты уже доказали свою эффективность в зоне СВО, подчеркнули в холдинге.

ТОС-2 - тяжелая огнеметная система, предназначенная для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений. Она также может поражать легкобронированные машины и транспортные средства. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Стоит на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты.

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