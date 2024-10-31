В зоне СВО применяют "невидимое" покрытие для огнеметных систем "Тосочка"

Они доказали свою эффективность, отметили в холдинге "Росэлектроника"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Маскировочные радиопоглощающие комплекты, позволяющие скрыть тяжелые огнеметные системы "Тосочка" от обнаружения в оптическом и инфракрасном диапазонах, уже доказали свою эффективность в зоне СВО. Об этом сообщили в холдинге "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"Первые комплекты уже используются в зоне специальной военной операции. Они доказали свою эффективность", - заявили там.

В пресс-службе Ростеха добавили, что поставки радиопоглощающих комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 в войска уже начались. "Покрытие позволяет скрыть технику от обнаружения в оптическом и ближнем ИК-диапазоне, а также наведения на нее высокоточного оружия", - говорится в сообщении.

В основу маскировочных комплектов вошла специальная радиопоглощающая ткань и панели с особым материалом - они закрепляются на броне и не мешают движению. Маскировочный материал поглощает излучение в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне. "Это позволяет скрывать орудие от обнаружения не только при стоянке, но и на марше, а также во время боевого применения, эффективно противодействовать современным системам наведения, а также обнаружению тепловизорами и другими приборами", - отметили в пресс-службе.

Новая система ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Состоит на вооружении войск РХБЗ. Реализована на колесном шасси автомобиля "Урал-63704-0010" с бронированной кабиной. В Минобороны РФ отметили высокую огневую мощь боевой машины ТОС-2 и ее маневренность, высокую мобильность за счет колесного шасси и дальность стрельбы до 20 км.