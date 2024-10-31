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ТАСС

СМИ: корабль "Шэньчжоу-19" успешно состыковался с китайской орбитальной станцией

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Depositphotos

Как сообщило Центральное телевидение Китая, стыковка прошла в ускоренном автономном режиме

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" успешно состыковался с орбитальной станцией КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как уточняется, стыковка прошла в ускоренном автономном режиме. Тайконавты - Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ - вошли в главный модуль.

Запуск "Шэньчжоу-19" был осуществлен 30 октября в 04:27 по пекинскому времени (23:27 мск, 29 октября) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Три тайконавта, в том числе одна женщина (Ван Хаоцзэ), пробудут на орбите до апреля-мая 2025 года. В течение полугода они проведут некоторые научные эксперименты.

Сейчас на станции временно находятся шесть человек, включая команду "Шэньчжоу-18", которая успешно выполнила свою шестимесячную миссию. 4 ноября она завершит ротацию и вернется на Землю.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и уже приступил к реализации международных проектов. 

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Страны
Китай
Проекты
Шэньчжоу
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