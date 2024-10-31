Разработчик рассказал о преимуществах системы "Глаз/Гроза" для ВС РФ в зоне СВО

Эта система управления боем позволяет поражать обнаруженные цели противника в течение двух-четырех минут, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Система управления боем "Глаз/Гроза", применяемая российскими войсками в зоне спецоперации, позволяет поражать обнаруженные цели противника в течение 2-4 минут. Об этом ТАСС сообщил разработчик программного комплекса.

"В зоне спецоперации успешно применяется система управления боем "Глаз/Гроза". Наши специалисты внедрили в систему все виды орудий и средств поражения со всеми баллистическими таблицами. Это означает, что найденная цель сможет быть поражена в течение физической установки настроек на орудия и полетного времени боеприпаса. Данный процесс занимает максимум от 2 до 4 минут. То есть мы получили систему, которая может поразить цель очень быстро и в режиме реального времени", - рассказал разработчик.

По словам собеседника ТАСС, программный комплекс позволяет бойцу передать сведения об обнаруженной цели всей группировке войск путем нажатия одной кнопки. "Это программное обеспечение, которое в онлайн-режиме способно корректировать перемещение войск, а также с помощью различных дронов видеть в режиме реального времени союзников и противника. При помощи системы "Глаз/Гроза" боец может передать всей группировке информацию о цели, которую он наблюдает, путем нажатия одной кнопки. Далее старший операции принимает решение о ее поражении", - отметил специалист.

Программный комплекс "Глаз/Гроза" предназначен для быстрой передачи данных от оператора беспилотника до артиллерийского расчета, экипажа танка или на командный пункт при помощи радиосвязи. Он позволяет эффективно работать даже в условиях применения противником средств РЭБ.