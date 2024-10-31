Аналитик допустил уничтожение завода Rheinmetall на Украине с его запуском

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что "это будет показательная акция" с максимальным освещением в российских и международных СМИ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Уничтожение ставшего законной целью для российских войск завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине будет иметь смысл тогда, когда на нем начнется производство. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Наносить удар имеет смысл, когда туда завезено технологическое оборудование, начались практические работы и выпуск тех или иных систем вооружения. Вот именно в этот момент необходимо будет наносить удар. Нет смысла бить, допустим, по пустому зданию, где нет ни оборудования, ни технологической оснастки", - сказал он.

Аналитик назвал начало работы завода немецкого концерна на Украине "смелым" шагом, за которым может последовать его уничтожение в момент, когда там начнется производство.

"Это будет показательная акция уничтожения данного объекта с максимальным медийным освещением в российских и международных СМИ", - подчеркнул Коротченко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал завод законной военной целью для российской армии. О запуске первого завода Rheinmetall на Украине сообщал глава концерна Армин Паппергер. Кроме того, планируется строительство порохового завода, а также заводов по производству боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине, ожидает и в дальнейшем значительное увеличение прибыли. В 2023 году ее оборот вырос на 12%, до €7,1 млрд, а чистая прибыль Rheinmetall увеличилась на 9%, до €0,6 млрд.