БПК "Адмирал Левченко" выполнил поиск "чужой" субмарины в Баренцевом море

В рамках учений кораблю противодействовала одна из атомных подлодок Северного флота

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Левченко" осуществил поиск подлодки условного противника на полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач в преддверии Дня моряка-надводника большой противолодочный корабль Северного флота "Адмирал Левченко" осуществил поиск подводной лодки условного противника на полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Тренировка прошла в двухстороннем формате. Кораблю противодействовала одна из атомных подлодок флота", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что расчет гидроакустической группы корабля обнаружил шум винтов и определил частоту их вращения. Выявив подводную цель условного противника, определил эхо-пеленг и дистанцию до нее. Расчеты центрального командного пункта корабля, получив информацию о подводной цели, обработали ее, классифицировали контакт как подлодку определенного типа и взяли ее на сопровождение. Определив координаты субмарины и скорость ее движения, выдали командиру корабля рекомендации о цели.

В пресс-службе отметили, что североморцы вышли на связь с подлодкой, сообщив, что она находится в территориальных водах России, и дали ей команду на всплытие в надводное положение. Экипаж БПК "Адмирал Левченко" привел оружие и технические средства в полную боевую готовность. Субмарина была вынуждена "покинуть" территориальные воды Российской Федерации.

"Была проведена тренировка корабельного противолодочного расчета. Ее цели достигнуты, корабль готов к выполнению поставленных задач в различных условиях обстановки. В составе экипажа также молодые офицеры, которые проявляют особый интерес к службе. В преддверии Дня моряка-надводника хочу пожелать экипажу крепкого флотского здоровья, семейного благополучия и успехов в службе", - сказал командир корабля капитан 1 ранга Дмитрий Евдокимов на видео, предоставленном пресс-службой флота.

30 октября в России отмечается День основания Военно-морского флота. В этот день в 1696 году Боярской думой был принят приговор о начале строительства флота - "Морским судам быть". Эта дата отмечается как профессиональный праздник - День моряка-надводника. Традиционно в этот день на кораблях Cеверного флота пройдут торжественные построения личного состава и подъем Андреевских флагов и флагов расцвечивания, чествования лучших специалистов.