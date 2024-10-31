Польша получит танки Abrams M1A2SEPv3 раньше. Первые прибудут в этом году

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Польша ждет заказанные танки M1A2SEPv3. Это новейшие танки, производимые в настоящее время для армии США. Поставки «Абрамса» планировалось начать в следующем году и завершить в 2026 году. Однако есть много признаков того, что мы увидим первый M1A2SEPv3 в Польше в этом году.

Предоставленная информация показывает, что первая партия танков M1A2SEPv3 (System Enhanced Package version 3) для Войска Польского готова, и танки будут переброшены в Польшу морским путем. Представители концерна GDLS (General Dynamics Land Systems – производитель танков M1 Abrams) не смогли сообщить ни дату поставки, ни количество по соображениям безопасности.

Морской путь из США в Польшу занимает несколько недель, поэтому есть большая вероятность, что первые танки M1A2SEPv3 (то есть новейшие танки Abrams, находящиеся в настоящее время в производстве) поступят на вооружение Польской армии в этом году. Это означает более быстрые поставки по сравнению с первоначальным графиком, который предполагал, что первые машины поступят в 2025 году.

5 апреля 2022 года Польша заказала 4,75 миллиарда долларов США. 250 танков М1А2СЭПв3. В состав танков войдут, среди прочего, 26 машин технической поддержки M88A2 HERCULES и 17 мостоукладчиков сопровождения M1110 JAB. Ранее Польша также заказала 116 танков M1A1FEP. Вместе с танками были заказаны: 12 машин технической поддержки M88A2 HERCULES, 8 мостиков сопровождения M1074 JAB и 6 командирских машин M577. Все 116 единиц уже поставлены, хотя контракт был подписан только 4 января 2023 года.

Кроме того, сотрудники GDLS подтвердили, что все 116 польских танков M1A1FEP будут модернизированы до стандарта M1A2SEPv3.

Помимо танков, были законтрактованы боеприпасы. Мы знаем, что американцы согласились закупить более 300 000 единиц боеприпасов. Вероятно, среди прочего были куплены новейший американский многоцелевой боеприпас M830A1 HEAT-MP-T.