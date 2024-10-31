Блинкен и Ермак обсудили военную помощь Киеву

В письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера говорится, что госсекретарь "подтвердил неизменную поддержку суверенитета Украины", а также "прочного мира на основе Устава ООН"

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече в Вашингтоне во вторник обсудили военную помощь для Киева, а также проведение в будущем конференций по Украине. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"Они обсудили военную и экономическую помощь и прилагаемые дипломатические усилия по поддержке предстоящих дипломатических мероприятий Украины, включая конференции в поддержку украинской "формулы мира", - отметил он. Как следует из документа, Блинкен "подтвердил неизменную поддержку суверенитета Украины", а также "прочного мира на основе Устава ООН".

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал четыре условия для переговоров с Киевом, среди которых вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии и отказ от вступления в НАТО. По его словам, Россия также считает необходимым нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций против РФ.