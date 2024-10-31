Летчик Су-35С ВКС РФ предотвратил столкновение с БПЛА коалиции в Сирии

Опасное сближение произошло в провинции Хомс

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский летчик самолета Су-35С ВКС России продемонстрировал высокий профессионализм, предотвратив столкновение с разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 коалиции во главе с США в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"В провинции Хомс произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-35С ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения с последующим вытеснением БПЛА", - сообщил он.