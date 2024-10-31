Морской тральщик "Александр Обухов" провел учения по поиску мин в Балтийском море

В ходе вооруженных конфликтов в первой половине ХХ века в акватории Балтийского моря было выставлено свыше 130 тыс. морских мин

КАЛИНИНГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Морской тральщик Балтийского флота "Александр Обухов" провел учения по поиску мин с использованием современных средств на Балтике, сообщила пресс-служба флота.

"Морской тральщик "Александр Обухов" отработал ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля по предназначению. Экипажем минно-трального корабля были проведены также учения по поиску мин с использованием гидроакустических станций и тралов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее боевые расчеты тральщика выполнили задачи обеспечения противодиверсионной обороны на незащищенном рейде с проведением профилактического гранатометания.

"В настоящее время корабли и суда Балтийского флота выполняют мероприятия по снижению минной опасности, которые в основном проводятся на рекомендованных маршрутах, фарватерах и местах якорных стоянок, портов, а также полигонов боевой подготовки сил флота", - уточнила пресс-служба.

По данным из открытых источников, в ходе вооруженных конфликтов в первой половине ХХ века в акватории Балтийского моря было выставлено свыше 130 тыс. морских мин, в том числе около 7 тыс. магнитных и около 4 тыс. магнитно-акустических мин, потоплено свыше 1 500 боевых кораблей и катеров, около 100 подводных лодок, около 1 600 торговых и пассажирских судов, сбиты сотни самолетов, имеющих на борту десятки тысяч снарядов, мин, торпед и бомб, тысячи тон нефтепродуктов. Высокую степень опасности представляют затонувшие боевые корабли (водоизмещением более 1 тыс. тонн - 48 единиц), подводные лодки, самолеты и транспорты с оружием и боеприпасами (34 единицы).

В послевоенный период и в настоящее время в акватории Балтийского моря активно ведется боевая подготовка кораблей и авиации с применением как практического (учебного), так и боевого боезапаса. Потому поиску мин и других опасных предметов, находящихся в море, уделяется большое внимание для обеспечения безопасности фарватеров, заметили в пресс-службе. Силами Балтийского флота при проведении послевоенного боевого траления до 1953 года было обнаружено и уничтожено свыше 8 800 мин, а в последующие годы - около 500 мин.

"Александр Обухов" - уникальный тральщик проекта 12700 "Александрит" с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении применена впервые. По сравнению со сталью, применение стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить ее прочностные характеристики и увеличить срок службы. "Александр Обухов" является первым кораблем противоминной обороны нового поколения.