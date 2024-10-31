В комитете ГД назвали своевременной тренировку стратегических сил сдерживания

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что в маневрах был задействован механизм доведения сигнала управления до всех ядерных средств

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Проведение тренировки российских стратегических сил сдерживания можно назвать не только плановым, но и своевременным. Ее особенность состоит в отработке всего комплекса действий - от принятия решения до самого применения стратегического оружия, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Она [тренировка сил стратегического сдерживания] плановая на самом деле, проводится ежегодно. <…> Ее особенностью является то, что на ней отрабатывается весь комплекс действий - от принятия решения на верхнем уровне до того средства, которое непосредственно применяет стратегическое оружие. Наша ядерная триада - в ракетных войсках стратегического назначения, военно-морском флоте, воздушно-космических силах. Сегодня, кстати, мы это все воочию и увидели", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Картаполов пояснил, что в данных учениях ВС РФ задействован механизм доведения сигнала управления до всех ядерных средств, а выполнения реального пуска - только со стороны тех, "которые назначены и привлечены к этой тренировке". "Хоть [это] и плановая тренировка, но посмотрите, насколько она своевременная", - подчеркнул глава комитета ГД по обороне, комментируя недавний запрос Владимира Зеленского о предоставлении ВСУ ракет Tomahawk, способных нести ядерное вооружение.

Ранее президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания. В ходе тренировки был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке, также выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава" из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера "Новомосковск" и из Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег".