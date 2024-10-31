Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил за несколько дней до выборов в США (Bloomberg, США)

Bloomberg: Москва планирует обновить свой арсенал стратегических ракет

В преддверии американских президентских выборов в России прошли стратегические ядерные учения, сообщает Bloomberg. По мнению автора, Москва обладает значительным ракетным арсеналом, включающим различные комплексы стационарного и мобильного базирования.

Генри Мейер

За неделю до президентских выборов в США президент России Владимир Путин провел стратегические ядерные учения, отметив новые боевые возможности Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Подчеркну, что мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений", — заявил Путин в телеобращении во вторник перед началом учений. Тем не менее, растущая геополитическая напряженность означает, что важно "поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности".

По словам президента России, Москва обновит свой стратегический арсенал ракетными комплексами стационарного и мобильного базирования, которые будут обладать более высокой точностью и повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны. В ходе учений будет осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления и состоятся практические пуски баллистических и крылатых ракет.

В прошлом месяце российский лидер заявил, что его страна пересмотрит свою ядерную доктрину, чтобы включить в нее ответ на "агрессию" со стороны неядерных государств, поддержанную другими ядерными державами. Это заявление прозвучало после того, как Путин предостерег США и их союзников по НАТО от того, чтобы позволить Украине нанести удар вглубь России с помощью поставленного ими высокоточного оружия большой дальности.

США до сих пор не озвучили ответ, несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского разрешить его военным наносить удары по аэродромам и военным объектам. Украина хочет использовать для нанесения ударов британские крылатые ракеты Storm Shadow, ориентируясь на навигационные данные США.

Владимир Путин заявил: "Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства".

По данным Министерства обороны России, в ходе учений Вооруженные Силы Российской Федерации произвели пуск межконтинентальных баллистических ракет с полуострова Камчатка. Также был произведен пуск баллистических ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также крылатых ракет воздушного базирования.