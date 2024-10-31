Сийярто: западные лидеры понимают, что выбрали неверную стратегию на Украине

У них не хватает смелости это признать, заявил глава МИД Венгрии

ТБИЛИСИ, 29 октября. /ТАСС/. Лидеры западных стран выбрали неверную стратегию в отношении Украины и у них не хватает смелости это признать. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу "Имеди".

"В трансатлантическом мире ситуация очень тяжелая. Обстановка очень плохая, так как на Западе политические лидеры уже понимают, но им не хватает смелости признать публично, что они выбрали очень неправильную и плохую стратегию на Украине", - заявил Сийярто, прибывший в Тбилиси накануне в составе венгерской делегации во главе с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Как отметил министр, стратегия, подразумевающая предоставление Украине большого количества вооружений, а также основанная на санкциях против России, не оправдала себя. "Санкции не работают, а предоставленное вооружение на поле боя обстановку не меняет", - отметил Сийярто. По его словам, нужна мирная стратегия, и Венгрия приветствует позицию Грузии о том, что конфликт на Украине решится мирным путем.

Также Сийярто отметил, что Венгрия находится в меньшинстве среди стран ЕС, имеющих мирную позицию по Украине. У Грузии схожий подход, за что она часто подвергается критике, добавил министр.