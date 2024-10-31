Минобороны показало новые кадры пуска "Булавы" из Охотского моря

Минобороны показало новые кадры пуска "Булавы" из акватории Охотского моря

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны России показало новые кадры пуска баллистической ракеты "Булава" из акватории Охотского моря.

Ранее министерство сообщило, что в ходе тренировки с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева и Охотского морей выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава".

На кадрах показан пуск баллистической ракеты "Булава". Спустя несколько секунд после запуска ракета скрывается в облаках.