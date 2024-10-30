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Газета.ru

В ЮАР ожидают прилет российских стратегических ракетоносцев

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Источник изображения: Антон Денисов/РИА "Новости"

В минобороны ЮАР ожидают прилет Ту-160 ВКС России

Министерство обороны Южно-Африканской Республики (ЮАР) ожидает с дружеским визитом в Претории группу самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России, в составе которой будут стратегические ракетоносцы Ту-160. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что также ожидается прибытие самолетов Ил-62 и Ан-124. Эти самолеты впервые совершат посадку на авиабазе ВВС ЮАР Waterkloof в Претории. Это будет их первый перелет в Африку.

Накануне в Москву прибыла военная делегация Южно-Африканской Республики во главе с командующим Национальными силами обороны начальником генерального штаба страны Рудзани Мафваньи. Стороны обсуждают в российской столице вопросы двустороннего военного сотрудничества. Перед началом работы делегации возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

14 августа министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов обсудил с главами делегаций Буркина-Фасо и Нигера партнерство в оборонной сфере.

Ранее глава Военного комитета НАТО заявил, что «русские повсюду».


Матвей Игнатьев

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  • В новости упоминаются
Страны
Буркина-Фасо
Нигер
Россия
ЮАР
Продукция
Ан-124
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
1 комментарий
№1
30.10.2024 05:50
Серьезный намек всему миру на наши возможности.
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