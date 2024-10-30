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Деловая газета "Взгляд"

В Южной Корее представили танк будущего с водородным двигателем

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В Южной Корее представили танк будущего с водородным двигателем
В Южной Корее представили танк будущего с водородным двигателем.
Источник изображения: @ hyundai-rotem.co.kr

Дочерняя компания Hyundai представила танк будущего, работающий на водороде

Южнокорейская дочерняя компания Hyundai Rotem раскрыла планы по созданию танка K3 с водородными топливными элементами, он станет первым в мире подобным проектом.

Новый танк K3, разрабатываемый в сотрудничестве с Корейским агентством по оборонным разработкам, станет первым в мире с водородными топливными элементами, его производство планируется начать в 2040 году, пишет Yahoo.

Переход от дизельных двигателей к водородным будет происходить поэтапно, начиная с гибридных систем в первых прототипах, говорится в статье. Разработчики стремятся к более устойчивым и универсальным военным активам, что отражает планы Южной Кореи по отказу от двигателей внутреннего сгорания в вооруженных силах.

Танк K3 будет оснащен автономным вождением, ведомыми дронами и новой 130-мм гладкоствольной пушкой. Он также получит улучшенные возможности скрытности и автономности, что позволит более эффективно выполнять задачи на поле боя. Водородные технологии позволят снизить тепловую сигнатуру и шум, улучшив мобильность и ускорение.

Новый танк также будет отличаться улучшенными характеристиками обслуживания и преодоления пересеченной местности благодаря меньшему количеству подвижных частей. Экипаж из трех человек будет защищен в бронированной капсуле, а усовершенствованная броня и системы защиты обеспечат безопасность на поле боя. Оружие танка позволит поражать цели на расстоянии до 5 километров.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall завершил разработку новых 120-мм бронебойных снарядов KE2020Neo для танков Leopard 2.

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Страны
Южная Корея
Продукция
Leopard-2
Компании
Hyundai
Rheinmetall
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