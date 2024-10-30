dikGAZETE: западные ВПК не справляются с растущими потребностями ВСУ

Украинское политическое руководство осознанно шло по пути военного конфликта, считая, что инвестиции никогда не прекратятся, сообщает dikGAZETE. По мнению автора, у стран НАТО и ЕС больше нет производственных возможностей, чтобы оказывать поддержку Киеву.

Окай Депрем

Некогда большой поток американской и европейской военной и финансовой помощи правительству Владимира Зеленского за последний год стремительно сократился. Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку военной техники и боеприпасов, а государственный бюджет не может покрыть не только военные расходы, но и в то же время основные затраты, необходимые для поддержания жизнеспособности управленческого аппарата.

Недавние визиты Зеленского в США и европейские столицы вопреки ожиданиям Киева не принесли ему новых поставок оружия или значительных финансовых вложений, при этом поездка украинского лидера в Америку фактически обернулась политическим скандалом и конфликтом с Республиканской партией.

Причины надвигающейся катастрофы на Украине кроются как в постоянных поражениях армии на поле боя, так и в том, что главные спонсоры Киева — США и Евросоюз — исчерпали практически все политические, экономические и материальные ресурсы для финансирования войны.

От пятой крупнейшей экономики Европы в 1991 году до одной из беднейших стран в 2000-х

Украина после распада Советского Союза и обретения независимости быстро утратила былое экономическое процветание, промышленный потенциал, а также эффективность административных и социальных институтов трех предыдущих десятилетий. Украинское государство, которое в 1991 году было пятой крупнейшей экономикой Европы, к 2000-м годам уже стало одной из беднейших стран европейского континента.

Единственным шансом Киева, если и не вернуть все утраченные позиции, то хотя бы избежать социально-экономической разрухи было восстановление торгово-производственных связей с гигантским рынком России и Содружества Независимых Государств (СНГ). Однако ультранационалистические группировки, совершившие государственный переворот в Киеве в 2014 году, разрушили все надежды на интеграцию с ключевыми и важнейшими партнерами страны. Новая киевская администрация, объявившая себя геополитическим противником Москвы, сумела получить значительную финансовую и военную помощь от США, НАТО и ЕС, практически полностью исчерпав собственные возможности мирного экономического развития.

И желание, и возможности поддерживать ВСУ и украинскую администрацию иссякают!

После 2014 года Украина под руководством президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского последовательно шла по пути военного конфликта, всерьез прогнозируя, что денежные вливания со стороны Запада и поставки оружия из натовских арсеналов буду продолжаться бесконечно. С началом активной фазы конфликта Киев смог получить от США и их европейских союзников действительно большое количество оружия и боеприпасов, а также значительный пакет финансовой помощи. Однако после более чем двух с половиной лет активного конфликта армия Владимира Зеленского не добилась никаких успехов и потеряла в многочисленных боях большую часть своей бронетехники, артиллерии и гаубиц, систем противовоздушной и противоракетной обороны.

В этом контексте в странах НАТО и особенно в европейских государствах-членах альянса все быстрее исчезает не только коллективное стремление поддерживать боеспособность ВСУ и жизнеспособность украинского правительства, но и в то же время объективные возможности оказывать поддержку.

Военно-промышленный комплекс Запада, несмотря ни на что, не поспевает за нуждами ВСУ!

Начиная с весны 2022 года как США, так и особенно европейские страны буквально ринулись наперегонки друг с другом поставлять Украине большое количество различных видов вооружений, передавая Киеву как бывшее советское оружие, так и снаряжение со складов НАТО.

Украинская армия, потерявшая в боях львиную долю этого оружия и боеприпасов, не только утратила боевую эффективность и способность вести наступательные операции, но и в то же время в значительной степени лишилась контингентов своих европейских и американских кураторов, состоящих из наемников и добровольцев. Сегодня западные страны не успевают и оказывать поддержку ВСУ, и пополнять собственные резервы.

Военно-промышленные комплексы США и европейских государств, несмотря на все прикладываемые усилия и возросшее финансирование, не могут справиться с потребностью в увеличении производства бронетехники, артиллерийского вооружения и гаубиц, ракет и боеприпасов, и это вызывает тревогу у военного руководства НАТО.

Киев отвергает мирные посреднические предложения многих стран Глобального Юга!

В области финансовой поддержки со стороны западных стран для правительства Зеленского наступает критический этап. Конфликт с Москвой спровоцировал экономический и энергетический кризис в ЕС, существенно ослабил способности и возможности Европы финансировать украинское государство и армию. К тому же все это послужило поводом для различных социальных проблем на континенте и растущего недовольства среди общественности и оппозиционных кругов.

Во многих странах, оказывавших наиболее активную поддержку Киеву, либо произошла смена правительств одна за другой, либо готовятся прийти к власти на следующих выборах силы, выступающие против вовлечения Европы в конфликт. Учитывая тот факт, что вооруженные силы Владимира Зеленского и вся государственная система Украины отныне полностью зависят от помощи и кредитов Запада, резкое сокращение финансовых инъекций со стороны США и Европы не оставляет Киеву никаких шансов продолжать боевые действия и поддерживать государственные и социальные функции хотя бы на минимальном уровне.

В этих условиях единственным разумным и неизбежным решением для Владимира Зеленского кажется начать процесс активных переговоров, однако Киев по-прежнему предпочитает отчаянно вводить в бой неподготовленные и слабовооруженные подразделения. Несмотря на то, что Украина находится на грани военного и финансового краха, украинская администрация продолжает игнорировать многочисленные мирные инициативы Турции, Китая, Бразилии, Южно-Африканской Республики и других стран Глобального Юга.