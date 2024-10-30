Украина борется не за победу, а за выживание (The Economist, Великобритания)

The Economist: в США задумались о том, как "предотвратить поражение" Украины

Россия прорывает украинскую оборону сразу на нескольких участках фронта, пишет Economist. Положение Украины ухудшается. Меняется и американская риторика: в США говорят уже не о победе, а о том, как "предотвратить поражение" Киева. Но Украине это не сулит ничего хорошего.

“За 970 дней боевых действий Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей”, — заявил министр обороны США Ллойд Остин 21 октября во время посещения Киева. На публике Остин источал уверенность в себе, убежденность и ясность: “Москве ни за что не одержать верх на Украине”, — заверил он. Однако в частном порядке его коллеги в Пентагоне, западные чиновники и ряд украинских командиров все больше встревожены ходом конфликта — и тем, сможет ли Украина сдерживать российское наступление в ближайшие полгода.

Пока что ВСУ по-прежнему удерживают Покровск (Красноармейск) в Донбассе, где, к стыду Путина, не утихают бои. Но в других частях фронта Россия прорывает украинскую оборону. Под Купянском на севере ее войска вбили клин между украинскими формированиями у реки Оскол. В Часовом Яре на востоке они пересекли главный канал Северский Донец — Донбасс после полугода неустанных попыток. Дальше на юг российские войска заняли высоты в Угледаре и окрестностях и продвигаются к Курахову с двух направлений. В Курской области ВСУ потеряли почти половину территории, захваченной ранее в этом году.

Проблема кроется не в потере территории, а, скорее, в постоянном снижении численности и качества украинских сил. Украинские подразделения недоукомплектованы, растянуты и измотаны тяжелыми потерями. Несмотря на новый закон о мобилизации, вступивший в силу в мае, армия, за исключением считанных бригад, еле набирает достаточно пополнений, поскольку молодежь неохотно идет на фронт: в лучшем случае им предстоит бессрочная служба, а в худшем — билет в один конец. Западные партнеры в частном порядке призывают руководство Украины опустить минимальный возраст призыва ниже 25 лет, чтобы увеличить потенциальный резерв новобранцев. Однако любым изменениям мешают щекотливость этого вопроса для политиков и страх, что демографический кризис уже и так принял угрожающий оборот.

В недавней статье Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне называл несколько причин, почему положение Украины ухудшается. Одна из них — нехватка систем ПВО, из-за которой российские разведывательные беспилотники работают, как он выразился, “в режиме непрерывного и плотного наблюдения”. Это, в свою очередь, помогает запускать баллистические ракеты и беспилотники по украинской артиллерии в тылу и планирующие бомбы по войскам на фронте. В результате Россия медленно, но уверенно продвигаться вперед небольшими отрядами — причем нередко на мотоциклах, потому что танки слишком легко засечь. Проблему усугубляет ограниченный арсенал Украины: в настоящее время Россия, по словам замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, имеет двухкратное огневое превосходство. Это же справедливо для танков и бронетехники. А чем меньше в распоряжении войск имеется огневой мощи и бронетехники, тем сильнее приходится упор на пехоту — а значит, тем выше будут потери.

У России хватает собственных проблем — и притом весьма серьезных. В следующем году она потратит треть национального бюджета на оборону, в результате чего гражданская экономика окажется на голодном пайке. Инфляция может вдвое превысить официальный годовой показатель более 8%. В 2025 году простые российские семьи впервые почувствуют экономические невзгоды, говорит представитель европейской разведки, отмечая первые признаки усталости от конфликта среди тех, кого он коснулся напрямую, — в частности, матерей и родственников военнослужащих.

На поле боя Россия по-прежнему применяет грубую тактику, которая приводит к огромным потерям. Решение “одолжить” у Северной Кореи тысячи солдат, которые, как ожидаются, направятся на Курский фронт, показывает, что российские войска также напряжены. Генеральный штаб и министерство обороны развернули “сильное давление” на Кремль, чтобы мобилизовать больше живой силы, утверждает европейский чиновник. “Россия сейчас не в состоянии сосредоточить достаточно сил, — сказал один высокопоставленный представитель НАТО. — Даже добившись прорыва прямо сейчас, они не смогут этой возможностью воспользоваться”. Краткосрочный риск, что российские войска устремятся на запад в Днепр (Днепропетровск) или Одессу, невелик.

Но кризис в российской экономике, которая уже перешла на военные рельсы, скорее всего, окажется затяжным, а не молниеносным. Российская оборонная промышленность частично пользуется запасами советских времен, которые в решающих областях, таких как бронетехника, постепенно истощаются. И все же по объему промышленного производства она намного превосходит Запад. Европейский союз утверждает, что производит более миллиона снарядов в год. Россия же — втрое больше, получая при этом поддержку из Северной Кореи и Ирана. “Я просто не знаю, сможем ли мы произвести и дать достаточно”, — заявил осведомленный источник, знакомый с потоком американской помощи. При этом недавно обещанные 800 миллионов долларов на увеличение производства беспилотников на Украине приветствуются. “Нам больше нечего дать им, не идя при этом на серьезные риски в других местах”, — добавил источник. Россия остается “платежеспособной” и по части личного состава. Ее армия набирает примерно по 30 000 человек в месяц, сообщил представитель НАТО. Это ниже поставленных целей, отметил его коллега, но достаточно, чтобы покрыть даже гигантские потери последних месяцев.

Россия не сможет вести свою кампанию вечно. Однако американские, европейские и украинские чиновники обеспокоены тем, что при нынешних тенденциях первой сломается все же Украина. “Похоже, Москва делает ставку на то, что сможет достичь своих целей в Донбассе в следующем году, — пишет Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований, — навязав при этом украинским военным достаточно высокий уровень потерь личного состава и техники, чтобы они не смогли предотвратить дальнейшее продвижение”. Это, предупреждает он, обеспечит России рычаг влияния на последующих переговорах.

Мрачный настрой ощущается и в смене американской риторики. Высокопоставленные должностные лица, включая того же Остина, по-прежнему уверенно сулят Украине победу. Однако стратеги Пентагона говорят, что на практике смелый расчет начала 2023 года — что ВСУ вернут свою территорию сполна или нанесут России ловкий и ошеломляющий удар и вынудят ее начать переговоры — сменились более прикладными целями: предотвратить поражение. “На данном этапе мы все больше думаем о том, как Украине выжить”, — сказал один из стратегов. Другие выражаются несколько деликатнее. “Следующие несколько месяцев, — отметил на конференции в Риге 19 октября главный представитель Госдепартамента по Европе Джим О'Брайен, — для нас возможность подтвердить, что Украина сможет оставаться на поле боя в течение следующих лет”.