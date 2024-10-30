Эксперт: тренировка сил стратегического сдерживания поддерживает систему их управления

Она показывает, что слова Москвы не расходятся с делом на фоне заявлений о пересмотре ядерной доктрины, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Тренировка российских стратегических сил сдерживания необходима для поддерживания контура их боевого управления, а также показывает, что слова Москвы не расходятся с делом на фоне заявлений о пересмотре ядерной доктрины. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он отметил, что хотя применение тактического и стратегического ядерного оружия является беспрецедентным событием и относится к крайним мерам реагирования, "в сегодняшнем мире исключать ничего нельзя". Аналитик также указал на то, что тренировку стоит рассматривать в контексте анонсированных изменений российской ядерной доктрины. "В этом плане, безусловно, Москва показывает, что ее слова не расходятся с делом. <...> Следовательно, Россия должна не только менять условия применения своих стратегических ядерных сил и тактических ядерных сил, но и в практическом плане поддерживать контур боевого управления и доведения санкции о пременении до конкретной пусковой установки в режиме реального времени", - подчеркнул собеседник агентства.

Во вторник президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания. В ходе тренировки был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке, также выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава" из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера "Новомосковск" и из Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег".