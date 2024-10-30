Замминистра обороны РФ Фомин встретился с пакистанским коллегой в Исламабаде

Стороны положительно оценили развивающиеся взаимовыгодные отношения стран в военной области

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Замглавы Министерства обороны РФ Александр Фомин и первый замминистра обороны Пакистана Мухаммад Али встретились в Исламабаде, сообщили в российском военном ведомстве.

"В Исламабаде состоялось пятое заседание российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности под сопредседательством заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина и первого заместителя министра обороны Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенанта Мухаммада Али", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны положительно оценили развивающиеся взаимовыгодные отношения стран в военной области, а также подтвердили стремление задействовать наработанный потенциал максимально эффективно. "В конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов, связанных с военно-политической ситуацией в регионе", - добавили в Минобороны РФ.