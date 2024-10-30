Появились кадры пусков МБР "Ярс" и "Булава" на тренировке сил сдерживания

Минобороны показало кадры пусков баллистических ракет "Ярс" и "Булава"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало пуски ракет "Ярс" и "Булава", а также взлета стратегических ракетоносцев Ту-95мс в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.

Ранее министерство сообщило, что в ходе тренировки с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева и Охотского морей выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава". К тренировке также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

"Внимание, расчет - получен приказ. Дублирую приказ на пусковые установки. Приготовиться к совместным действиям... проконтролировать правильность набора... Внимание, пуск", - говорит российский военнослужащий на космодроме "Плесецк". Далее на видео показан пуск межконтинентальных баллистических ракет "Ярс".

Также министерство показало пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки Тихоокеанского флота и взлет стратегических ракетоносцев Ту-95мс.