Белоусов доложил Путину об отработке задач нанесения массированного ядерного удара

Удар отработали в ходе тренировки стратегических сил сдерживания

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту РФ Владимиру Путину об отработке в ходе тренировки стратегических сил сдерживания задач нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника", - заявил Белоусов.