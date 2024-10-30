Герасимов доложил Путину, что к тренировке стратегических сил привлекли подлодки и "Ярс"

В Минобороны РФ отметили, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" выполнен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путин о том, что к тренировке стратегических сил сдерживания привлечены ракетные подлодки, ракетный комплекс "Ярс" и два стратегических ракетоносца Ту-95МС.

"Товарищ верховный главнокомандующий, к тренировке привлекаются: ракетная подводная лодка стратегического назначения Тихоокеанского флота, подвижный грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота, два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС", - доложил он.

В Минобороны РФ уточнили, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" выполнен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке, пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава" выполнены из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" и из Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег".