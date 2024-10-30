Лавров обсудил с послами стран БРИКС подходы РФ к урегулированию на Украине

В ходе встречи были акцентированы основные элементы позиции Москвы, сообщили в МИД России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с послами стран БРИКС в Москве ситуацию на Украине и подходы российской стороны к урегулированию. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Украине и вокруг нее. С российской стороны подробно разъяснены принципиальные подходы к урегулированию украинского кризиса на основе инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина от 14 июня", - указали в дипведомстве.

В ходе встречи были акцентированы основные элементы позиции Москвы, "включая вывод украинских войск из всех регионов нашей страны, признание их российской принадлежности, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, отмена западных санкций против России, полное и гарантированное обеспечение прав русскоязычных граждан Украины".

Кроме того, стороны обсудили пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства в рамках БРИКС в свете итогов прошедшего в Казани саммита объединения под председательством России. "Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере", - уточнили в министерстве.

16-й саммит БРИКС, который стал ключевым событием председательства РФ в объединении, прошел в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа - развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.