ВС РФ провели пуски ракет в рамках учений сил стратегического сдерживания

Силы и средства наземной, морской и авиационной составляющих Вооруженных сил (ВС) России провели практические пуски крылатых и баллистических ракет во время тренировки сил стратегического сдерживания. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны РФ.

«С государственного испытательного космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег» выполнены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава», — рассказали в министерстве.

Там добавили, что в учениях участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, они выполняли пуски крылатых ракет воздушного базирования.

В ведомстве напомнили, что тренировка проводилась под руководством Верховного главнокомандующего ВС России, президента РФ Владимира Путина. Управление пусками ракет велось из Национального центра управления обороной России.

Во время учений была проверена подготовленность органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава. Предусмотренные в рамках тренировок задачи были выполнены в полном объеме, и все ракеты поразили цели, подтвердив свои заданные характеристики.

Ранее в этот день Путин по видеосвязи дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что Россия продолжает считать ядерное орудие крайней мерой обеспечения государственной безопасности, но именно ядерная триада — надежный гарант суверенитета и безопасности страны. Глава государства добавил, что оснащенность ядерных сил России современными образцами вооружения достигла около 94%, но компоненты для этого вида оружия будут и далее совершенствоваться.

Президент РФ 25 сентября рассказал, что в проекте основ государственной политики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, добавлены новые позиции в перечень военных угроз. Глава государства отметил, что обстановка в мире сейчас динамично меняется, и нужно реагировать на это в сфере ядерного сдерживания.

До этого, 23 июля, Минобороны РФ показало фрагмент плановых учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Иркутской области. На этих тренировках пусковые подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» выполнили интенсивные маневры для решения задач по улучшению своей скрытности с помощью рассредоточения в лесном массиве. Подразделения, согласно легенде учений, должны были увести свою военную технику из зоны условного химического поражения.

В конце июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что заделы в ядерном сдерживании обеспечат безопасность РФ на десятилетия. В том же месяце Путин заявил, что Россия планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания и сохранения баланса сил в мире.