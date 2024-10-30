Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)

NYT: Зеленский не может поверить в нежелание Запада помочь Украине оружием

Зеленский в одном из пунктов "плана победы" требовал предоставить Украине ракеты "Томагавк", пишет NYT. В США просьбу назвали "совершенно невыполнимой": целей в российском тылу было обозначено гораздо больше, чем ракет, которые могли бы дать союзники. Зеленский был поражен — он ведь "все объяснил" Байдену.

Стивен Эрлангер

Эрик Шмитт

Антон Трояновский

Ким Баркер (Kim Barker)

В течение нескольких недель президент Украины Владимир Зеленский убеждал западных лидеров поддержать его так называемый “план победы”, утверждая, что тот положит конец конфликту с Россией уже в следующем году. Однако удовольствовался лишь вялой поддержкой — больше на словах.

Ни одна страна так и не разрешила Украине бить западными ракетами большой дальности по военным целям в российском тылу. И ни одна крупная держава не одобрила приглашение Украины в НАТО, пока бушуют боевые действия.

По этим меркам полуторамесячное рекламное турне Зеленского по Америке и Европе можно смело считать провалом.

Но реальная аудитория все это время находилась дома, полагают некоторые военные аналитики и дипломаты. Зеленский мог прибегнуть к столь настырной рекламе — включая недавнее обращение к парламенту — чтобы доказать украинцам, что он сделал все, что мог, подготовить их к перспективе компромиссного урегулирования и кивнуть на удобного для себя козла отпущения: Запад.

На фоне ослабления западной поддержки, копящихся потерь на восточном фронте и в Курской области, а также надвигающихся выборов в США, которые чреваты радикальной сменой курса по Украине, вариантов у Зеленского действительно немного.

“Ему придется примерить роль смиренного просителя в попытке продавить свой план, чтобы вроде как подготовить позицию, а затем, вернувшись, сказать дома, что теперь мы должны сделать то-то и то-то, — сказал профессор международных отношений Сиракузского университета и бывший советник НАТО Майкл Джон Уильямс. — По крайней мере, он сможет сказать, что пытался. Но исчерпал все возможности”.

Зеленский не оставляет попыток убедить США и других союзников взять на себя необходимые обязательства, которые позволят Украине вести переговоры с позиции силы. Чтобы придать своему плану новый импульс, украинский президент рассказывает о прибытии северокорейских сил для участия в боях вместе с русскими под Курском — в понедельник об этом заговорил сам генеральный секретарь НАТО.

Однако в интервью с журналистами на прошлой неделе Зеленский признался, что четкого плана Б на тот случай, если Запад его план не поддержит, не существует.

“Я не настаиваю, чтобы они все сделали это именно так, — сказал Зеленский. — Я сказал, что это сработает. Если у вас есть альтернатива, то, пожалуйста, предлагайте”.

Он повторил, что по-прежнему против какой бы то ни было сдачи территории. Но он также упомянул о дипломатических шагах по решению таких вопросов, как защита энергетической инфраструктуры и создание безопасного для Украины судоходного коридора в Черном море.

И он намекнул на одну уловку, которая позволит Украине сохранить лицо, если она так и не вернет все земли, захваченные Россией. “Никто юридически не признает, что оккупированные территории принадлежат другому государству”, — заявил он.

Однако в частном порядке американские чиновники выразили даже некоторое раздражение “планом победы” Зеленского, назвав его нереалистичным и на условиях анонимности подчеркнув, что он практически полностью зависит от западной помощи.

Показательный пример: в одной из частей плана, ранее не обнародованной, Зеленский предложил некий “неядерный пакет сдерживания”, по которому Украина получит ракеты “Томагавк”. Один высокопоставленный американский чиновник назвал эту просьбу “совершенно невыполнимой”. “Томагавки” имеют дальность 2 400 километров — более чем в семь раз больше дальнобойных тактических ракетных комплексов ATACMS, которые Украина получила в этом году. И то США отправили лишь ограниченное количество таких систем, подчеркнули высокопоставленные чиновники.

Украина так и не представила Вашингтону убедительного плана, как именно она воспользуется дальнобойным оружием, заявили американские чиновники. Список целей в российском тылу намного превышает количество ракет, которые США или любой другой союзник могли бы поставить, не подвергая риску собственные арсеналы в случае проблем на Ближнем Востоке и в Азии, добавили они.

Четыре должностных лица США недавно сообщили газете The New York Times, что Зеленский поразился тому, что президент Байден на сентябрьской встрече в Вашингтоне так и не дал ему разрешения на дальние удары в тыл России американскими ракетами большой дальности. В прошлом Байден не раз отвечал отказом на просьбы Украины предоставить такое орудие, как танки Abrams, истребители F-16 и ракеты ATACMS, но затем неизменно уступал.

Администрация Зеленского подтвердила — он был изумлен таким решением. Советник президента Дмитрий Литвин сказал, что Украина неоднократно объясняла, почему ей необходимы ракеты большой дальности. “Все подробности, список целей и аргументы переданы американцам, — подчеркнул он. — Увы, никакого политического решения так и не последовало”.

Зеленский не оставляет попыток продавить свой план, однако конфликт наносит большой урон обеим сторонам. Россия наступает и продвигается вперед на востоке. Украинские солдаты, многие из которых ушли на фронт добровольцами сразу после того, как Россия ввела войска в феврале 2022 года, истощены. Новобранцев не хватает. К тому же подкрепления нередко возрастные и плохо обучены.

Но и Россия несет огромные потери, даже неумолимо продвигаясь вперед. По словам американских чиновников, в сентябре она потеряла больше всего убитыми и ранеными с начала конфликта. Американские и британские военные аналитики оценивают суточные потери более чем в 1 200 человек.

Между тем расхожее мнение гласит, что ни одна из сторон не готова к официальным переговорам. Президент Владимир Путин неоднократно утверждал, что готов к дипломатии. В частности, на прошлой неделе он заявил, что мяч на стороне Украины. Однако двое бывших российских чиновников, по-прежнему близких Кремлю, выразили сомнения в том, что Путин начнет переговоры прежде, чем выбьет украинские войска из-под Курска.

После саммите БРИКС в Казани, где Россия приняла представителей Турции и около тридцати других стран, Путин сообщил государственному телевидению, что президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с новым предложением о начале переговоров с Украиной насчет судоходства в Черном море “и по некоторым другим вопросам”.

Путин заявил, что Украина ранее уже делала предложения о переговорах через Турцию, но затем сама же отказалась от дальнейшего участия. По его словам, строить планы на такой основе “невозможно”. Тем временем украинские и западные чиновники приравнивают мирные условия России к капитуляции.

Зеленский даже умолял ООН поддержать Украину и не допустить, чтобы Россия заморозила боевые действия.

Поскольку по опросам большинство украинцев по-прежнему против сдачи земель, Зеленский пытается нащупать некое равновесие между политическим давлением внутри страны и переменчивой обстановкой за рубежом.

Угроза широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке отвлекла внимание мировой общественности от Украины. Усталость Запада от украинского конфликта — “это реальность, и она дает о себе знать все сильнее”, — заявила министр иностранных дел Финляндии в интервью газете The Financial Times.

Президент Чехии заявил в прошлом месяце, что Украина должна признать ту реальность, что ей придется “временно” уступить территорию России. Многие дипломаты и аналитики считают наиболее вероятным исходом скорую сделку, которая временно заморозит конфликт вдоль еще не определенной линии. Но для этого надо внушить Путину мысль, что он не сможет завоевать больше территории в дальнейшем.

“И в Вашингтоне, и в Европе мы все чаще слышим, что Киеву неразумно рассчитывать на возвращение всей своей территории на 100%, и украинцы начинают это сознавать”, — сказал недавно вернувшийся с Украины Камиль Гран, бывший помощник генерального секретаря НАТО, а ныне военный эксперт Европейского совета по международным отношениям.

“Возможен мир, при котором они признают российскую оккупацию на некоторое время, — рассуждает он. — Но для этого потребуется демилитаризация всей линии фронта, и, кроме того, украинцы захотят “супергарантий” безопасности, чтобы избежать возобновления боевых действий со стороны России через каких-нибудь пять лет”.

Аналитики предполагают, что будущее конфликта во многом определит исход выборов в США, которые состоятся уже через считанные дни.

Кандидат от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп и его напарник Джей Ди Вэнс не скрывают своего скепсиса насчет дальнейшей поддержки Украины. Их противница от демократов вице-президент Камала Харрис заявила, что продолжит курс на поддержку Украины, заданный Байденом, но многие эксперты допускают, что и она может пересмотреть объемы американской помощи.

Наконец, остается главная цель Зеленского — заручиться приглашением в НАТО, не дожидаясь окончания боевых действий. Хотя некоторые союзники (в частности страны Прибалтики и Польша), готовы на это пойти, а руководство альянса неоднократно обещало Киеву членство, США и Германия противятся приглашению Украины непосредственно во время конфликта — опасений, что это втянет НАТО в конфликт с ядерной державой Россией.

Украинцы надеются, что Байден предпримет некоторые шаги, чтобы упрочить свое наследие по украинскому вопросу — быть может, одобрит использование ракет большой дальности или ускорит ее принятие в НАТО.

После проволочек с военной помощью украинцы все чаще винят Запад в том, что союзники дают Киеву достаточно оружия лишь для того, чтобы не проиграть, — хотя еще в первый год конфликта такие укоры были большой редкостью. По данным Кильского института мировой экономики в Германии, Европа и США в совокупности потратили на финансовую помощь и военную технику для Украины около 220 миллиардов долларов.

Разочарование в США и их союзниках зреет и на передовой. Оператор беспилотника 57-й бригады ВСУ с позывным “Фрегат” признался в интервью, что хотел бы заморозить нынешнюю линию фронта, потому что украинцы не смогут одолеть русских “лопатами и пулеметами”. Кроме того, он упрекнул европейцев и Америку в том, что те не предоставили больше высокоточного оружия.

Один из волонтеров, помогающий эвакуировать жителей из окрестностей Покровска (Красноармейск), куда постепенно приближаются российские войска, сказал, что Запад хочет лишь ослабить Россию, а не помочь Украине победить.

“Скоро может выйти так, что не останется никого, кто мог бы использовать даже то оружие, что они нам дают, — заключил волонтер Евгений Тузов, — ведь все, чего хотят наши западные партнеры, — это чтобы мы сражались до последнего украинца”.