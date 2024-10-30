Россия готова к расширению поставок обогащённой урановой продукции в ОАЭ

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Россия готова к расширению взаимодействия с ОАЭ в вопросах поставок обогащенной урановой продукции. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам встречи в Абу-Даби с президентом ОАЭ Мохаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном.

Помимо реализации проектов по использованию ядерной энергетики, стороны также обсудили ряд экономических вопросов и актуальные проблемы международной безопасности, в частности вооруженные конфликты в Сирии, Ливане и секторе Газа, а также украинскую проблематику.

Секретарь российского Совбеза подчеркнул, что приезд президента ОАЭ в РФ создал надежную основу для дальнейшего поступательного развития отношений между странами. Доверительный характер диалога лидеров РФ и ОАЭ является прочным фундаментом российско-эмиратских связей на долгие годы. В ходе встречи с политическим руководством ОАЭ Шойгу обсудил реализацию проекта по созданию нового транспортного коридора и объединения МТК Север — Юг с Северным морским путем.

Стоит отметить, что через посредничество властей ОАЭ решается ряд важных вопросов, в том числе касающихся обменов военнопленными с Украиной. Частота российско-эмиратских контактов свидетельствует о том, что Абу-Даби по-прежнему очень серьезно вовлечен в некоторые процессы, напрямую связанные с украинским кризисом.

Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Казань, где принял участие в саммите БРИКС.