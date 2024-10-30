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Интерфакс-АВН

Белоусов заявил, что в ходе тренировки отработан ответный массированный ядерный удар

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А.Белоусов
А.Белоусов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Вооруженные силы России в ходе тренировки под руководством президента РФ Владимира Путина отрабатывают массированный ядерный удар стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Товарищ Верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - заявил Белоусов.

По словам начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, к тренировке "привлекаются ракетная подводная лодка стратегического назначения Тихоокеанского флота, подвижный грунтовый ракетный комплекс Ракетных войск стратегического назначения "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота, два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС".

Ранее во вторник Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания. Он заявил, что применение ядерного оружия остается крайней мерой обеспечения безопасности.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что в ходе тренировки сил стратегического сдерживания состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
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Герасимов Валерий
Путин Владимир
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